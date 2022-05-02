İstanbul’da trafik kilitlendi! Yüzde 70’e ulaştı

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Bayram dolayısıyla araçlarıyla yola çıkanlar ise belli güzergahlarda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Avrupa Yakası'nda, özellikle D-100 karayolunun Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü istikametinin katılım noktalarında trafik akışı yavaşladı. Ayrıca TEM Bahçeşehir mevkiinde de trafik olduğu gözlendi.