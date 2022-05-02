Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs bugün A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayramda gelecek misafirler için market alışverişine çıkacak olan vatandaşlar BİM-A101-ŞOK-MİGROS ve Carrefour gibi zincir marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs bugün A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs bugün A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak. 3 gün sürecek bayram tatilinde zincir marketlerden alışveriş yapmak isteyenler BİM-A101-ŞOK-MİGROS ve Carrefoursa'nın bayramda açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs bugün A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Ramazan bayramında marketler açık mı, kaça kadar açık merak konusu oldu. Zincir marketlerin bazıları bayramın 1. günü yani 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar normal çalışma düzeninde devam edecek.
2,3,4 MAYIS BİM-A101-ŞOK-MİGROS-CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet verecek.
BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.
ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK'un bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.
MİGROS BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros'un ise bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.
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