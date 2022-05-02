Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs bugün A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak. 3 gün sürecek bayram tatilinde zincir marketlerden alışveriş yapmak isteyenler BİM-A101-ŞOK-MİGROS ve Carrefoursa'nın bayramda açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs bugün A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...