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Bursa ve Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Erzurum'da bayram namazı ne zaman kılınacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Bursa ve Erzurum’da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Erzurum’da bayram namazı ne zaman kılınacak?

Bursa ve Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı tüm Müslüman dünyası için önemli aylar arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve geçiyor. Ramazan Bayramı için geri sayılırken bayram namazı vakitleri merak konusu oldu. Peki, Bursa ve Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Erzurum'da bayram namazı ne zaman kılınacak?

Bursa ve Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Erzurum'da bayram namazı ne zaman kılınacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar yarın sabah kılacakları bayram namazı saatlerini bilmek istiyor. Diyanet namaz vakitlerini paylaştı. İl il bayram namazı saatleri yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, Bursa ve Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Erzurum'da bayram namazı ne zaman kılınacak?

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ (2 MAYIS 2022)

2 Mayıs Pazartesi günü Bursa'da bayram namazı saat 06:35'te kılınacak.

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Erzurum ilinde Ramazan Bayramı namazı saat 05:46'da kılınacak.

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