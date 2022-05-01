Bursa ve Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Erzurum'da bayram namazı ne zaman kılınacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar yarın sabah kılacakları bayram namazı saatlerini bilmek istiyor. Diyanet namaz vakitlerini paylaştı. İl il bayram namazı saatleri yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, Bursa ve Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Erzurum'da bayram namazı ne zaman kılınacak?