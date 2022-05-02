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MHP lideri Devlet Bahçeli’den 3 Mayıs Türkçülük Günü paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den 3 Mayıs Türkçülük Günü paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, "3 Mayıs 1944'ün 78'inci yıl dönümünde, onurlu mücadeleleriyle Türk milletine gönül vererek ufkumuzu aydınlatan, Türklüğün kıvancı bütün milliyetçi kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum" dedi.

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