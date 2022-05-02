Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı! 61 terörist öldürüldü

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne geçti.

Yurt içinde, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı yapan Bakan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlık, fedakarlık ve başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Akar, "Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "BU KİLİDİ BAĞLAMAMIZ GEREKLİ"

Terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "85 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, tek yumruk, tek yürektir. Bu mücadelede tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristlerin dışında bir hedefimiz yoktur. Faaliyetlerimizde dostumuz, komşumuz, kardeşimiz Irak'ın sınırlarına, egemenlik haklarına, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinden meydana gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.