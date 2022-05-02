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Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda 3. Köprü bedava mı?

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Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda 3. Köprü bedava mı?

Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? Ücretsiz otoyol ve köprü uygulamasının başlamasının ardından bayramda hangi otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğu araştırılmaya başlandı. Bayramda yola çıkacak olan vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda 3. Köprü bedava mı? İşte ayrıntılar...

Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi? Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bazı otoyol ve köprülerden geçiş ücretsiz olarak uygulanıyor. Ücretsiz geçiş uygulamasının başlamasıyla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda 3. Köprü bedava mı? İşte haberin detayları...

BAYRAMDA YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRETLİ Mİ?

'Yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprüler, 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 'Yap-işlet-devret' modeliyle yapıldığı için geçişler ücretlidir.

İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu

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