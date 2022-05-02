Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi? Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bazı otoyol ve köprülerden geçiş ücretsiz olarak uygulanıyor. Ücretsiz geçiş uygulamasının başlamasıyla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda 3. Köprü bedava mı? İşte haberin detayları...

BAYRAMDA YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRETLİ Mİ?

'Yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprüler, 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 'Yap-işlet-devret' modeliyle yapıldığı için geçişler ücretlidir.

İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler: