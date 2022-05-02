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Mehmetçik'ten Ramazan Bayramı'na özel klip: Bayram al bayrağın gölgesinde güzel

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Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Mehmetçik’ten Ramazan Bayramı’na özel klip: Bayram al bayrağın gölgesinde güzel

Ramazan Bayramı Türkiye ve Müslüman aleminde büyük bir coşkuyla kutlanırken Milli Savunma Bakanlığı bayram vesilesiyle özel bir video klip yayınladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda "Üstte mavi gök çökse, altta yağız yer delinse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ramazan Bayramı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin mesajlarının da yer aldığı özel bir video klip paylaştı.

CAN BEDENDEYSE BİZ GÖREVDEYİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Ramazan Bayramı vesilesiyle içerisinde Türk Silahlı Kuvvetler personelinin mesajları yer alan özel bir video klip yayımladı.

Bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videonun yer aldığı gönderide, "Üstte mavi gök çökse, altta yağız yer delinse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE MSB'NİN PAYLAŞIMI

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