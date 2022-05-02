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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın mutluluk gözyaşları! Trabzonspor'un şampiyonluğuna sevindiği anlar kameralara böyle yansıdı

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Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın mutluluk gözyaşları! Trabzonspor’un şampiyonluğuna sevindiği anlar kameralara böyle yansıdı

Ligin bitimine 3 hafta kala Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak'ın stadyumda yaşadığı şampiyonluk sevinci de kameralara böyle yansıdı.

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