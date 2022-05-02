İstanbul 1990'lı yıllara geri döndü: Arefe günü mezarlıkta tankerden su almak için kuyruğa girdiler
İstanbul'da bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar İSKİ'nin sorumluluk alanındaki mezarlıktaki çeşmelerden su akmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar sosyal medyadan "Arife günü İstanbul Ihlamurkuyu Mezarlığı, mezar sulamak için çeşmeler kesik. Bu anda olur mu bu." yazarak tepki gösterdi. Diğer yandan bölgeye gönderilen su tankerinden su almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Arife gününde Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.
Yakınlarının kabrine su dökmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ'nin sorumluluk alanındaki mezarlıktaki çeşmelerden su akmamasına tepki gösterdi.
DAHA ÖNCE DE SORUN BİLDİRİLDİ
Daha sonra kabir ziyaretine gelen vatandaşlar için mezarlığa su tankeri gönderildi. Ziyaretçiler, tankerin önünde bidonlarına su almak için sıraya girdi.
Mezarlıkta bulunan bir vatandaş, çeşmedeki suların akmaması nedeniyle perişan olduklarını belirterek, "Daha önceden de çeşmeden su akmaması sorunuyla karşılaştık. Bu soruna neden kimse çözüm bulmuyor anlamıyorum. Üç, beş çeşme geçici açılıyor ve sonra yine kapanıyor." dedi.
ARİFE GÜNÜ OLMAYACAK İŞ
Bir sosyal medya kullanıcısı da Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda su akmayan çeşme başından fotoğraf paylaşıp, "Arife günü İstanbul Ihlamurkuyu Mezarlığı, mezar sulamak için çeşmeler kesik. Bu anda olur mu bu." yazarak tepki gösterdi.
Öte yandan, şikayetlerden bir süre sonra mezarlıktaki çeşmelerden su akmaya başladığı öğrenildi.
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