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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Ukrayna'da barış için Vladimir Putin ile görüşecek

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Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Ukrayna’da barış için Vladimir Putin ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ukrayna'daki barış için bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

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