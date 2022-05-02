İBB'deki yasak aşk skandalında flaş gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Son dakika haberine göre: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Osman Ala, kendisini aldattığı gerekçesiyle geçen yıl boşanma davası açtığı eşi, İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik Ala'dan boşandı. İBB'nin bilgisi dışında kendisine araç tahsis edildiği ortaya çıkan kadın ve Oktay Özel hakkında taşıt kanuna muhalefet suçundan dava açıldı.
Geçen yıl 5 Mayıs'ta SABAH'ta manşete taşınan dava sürecine göre hakim Osman Ala, eşi Merve Gedik Ala'nın, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile iş ilişkisini aşan bir yakınlığı olduğunu, ikilinin gece geç saatlere kadar mesajlaştığını, ayrıca eşine makam aracı tahsis edildiğini gerekçe göstererek boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi çifti geçtiğimiz aylarda boşadı.
Öte yandan boşanma davası açan hakim Osman Ala, dava dosyasına, evli ve bir çocuk babası Oktay Özel ile karısı aralarındaki amir-memur düzeyini aşan ilişkisi sonucu aracın belediye tarafından tahsis edildiğini ileri sürdü.
Hakim, boşanmak üzere olduğu eşine tahsis edilen aracın fotoğraflarını da delil olarak dosyaya ekledi. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak aracın durumunu sordu. Ancak İBB, Merve Ala'ya bir araç tahsis edilmediği şeklinde yanıt gönderdi.
Bu yanıt üzerine hakim, elindeki delillerle birlikte Oktay Ö. ve diğer belediye yetkililerinin adli makamları yanılttığını ihbar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İfadesi alınan Merve Ala, aracın pandemi nedeniyle kendisinde kaldığını, söz konusu aracı kişisel işlerinde kullanmadığını iddia etti.
Savcılık soruşturma sonunda Merve Gedik ve aracı tahsis ettiği ileri sürülen Oktay Özel hakkında '237 sayılı taşıt kanuna muhalefet' suçundan dava açtı. Olayla ilgili dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.
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