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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram mesajı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan bayram mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Başkan Erdoğan, "Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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