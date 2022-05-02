Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi duyuruldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devleti (ABD) tarafından Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacıyla her yıl belirli sayıdaki kişilere yeşil kart veriliyor. Bu kapsamda Green Card için başvuru yapmış olanlar sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi duyuruldu mu?