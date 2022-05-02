02 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi duyuruldu mu?

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi duyuruldu mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
ABONE OL
Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi duyuruldu mu?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Green Card çekilişi başvuruları her sene Ekim ayının ilk haftası başlıyor. Kasım ayının ilk haftası sona eren Green Card çekiş sonuçları Mayıs ayında açıklanır. Mayıs ayına sayılı günler kala Green card DV-2023 sonuçları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi duyuruldu mu?

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi duyuruldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devleti (ABD) tarafından Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacıyla her yıl belirli sayıdaki kişilere yeşil kart veriliyor. Bu kapsamda Green Card için başvuru yapmış olanlar sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi duyuruldu mu?

GREEN CARD NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekilişi başvuruları her yıl Ekim ayının ilk haftası başlamaktadır. Kasım ayının ilk haftası sona eren Green Card çekilişi sonuçları Mayıs ayında açıklanır. Bu sene başvurular 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında alındı. Green Card çekilişi sonuçları ise 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

İŞTE GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

8. Submit Linkine tıklayın.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA