Zeytin Dalı bölgesinde PKK’ya operasyon! MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.