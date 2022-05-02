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Zeytin Dalı bölgesinde PKK'ya operasyon! MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Zeytin Dalı bölgesinde PKK’ya operasyon! MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Yapılan paylaşımda "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

MSB'NİN PAYLAŞIMI

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