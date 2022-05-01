Gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi yakalandı! Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki K.Ç. isimli suça sürüklenen çocuğun Bursa'da yakalandığı ve hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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