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Gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi yakalandı! Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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Gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi yakalandı! Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde Türkiye'de gündemi meşgul eden E"-Devlet hacklendi" iddialarına yönelik önemli bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "Gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa'da yakalanmış ve hakkında adli işlem başlatılmış" ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), e-Devlet sisteminin "hacklenerek" kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk şüphelinin yakalandığını bildirdi.

BURSA'DA YAKALANDI

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya üzerinden e-Devlet sisteminin "hacklenerek" kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığının anlaşıldığını belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki K.Ç. isimli suça sürüklenen çocuğun Bursa'da yakalandığı ve hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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