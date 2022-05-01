Bedelli askerlikte flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Asker Alma Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gitti. Buna göre dövizle askerlikte güncel kur hesaplanacak. Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin başvuruları kabul edilecek.
Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, milletvekili seçilenlerden askerlik hizmetini yapmamış olanların, üyelikleri devam ettiği sürece yoklama kaçağı veya bakaya olsalar dahi her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.
Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin başvuruları kabul edilecek. Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere ise yeni bir başvuru hakkı verilmeyecek. Ayrıca, kurada çıkmayanların da yeni bir başvuru hakkı olmayacak.
Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, güncel kur üzerinden hesaplanacak. Buna göre, dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen avro alış kuruna göre belirlenecek. Mevcut düzenlemede ise yılın ilk günü tespit edilen kur esas alınıyordu.
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