Bedelli askerlikte flaş değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı

Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin başvuruları kabul edilecek. Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere ise yeni bir başvuru hakkı verilmeyecek. Ayrıca, kurada çıkmayanların da yeni bir başvuru hakkı olmayacak.