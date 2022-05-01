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Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı ne zaman kılınacak?

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Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Sakarya ve Kocaeli’nde bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli’nde bayram namazı ne zaman kılınacak?

Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar yarın sabah kılacakları bayram namazı saatlerini bilmek istiyor. Diyanet namaz vakitlerini paylaştı. İl il bayram namazı saatleri yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı ne zaman kılınacak?

Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı ne zaman kılınacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı tüm Müslüman dünyası için önemli aylar arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve geçiyor. Ramazan Bayramı için geri sayılırken bayram namazı vakitleri merak konusu oldu. Peki, Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı ne zaman kılınacak?

SAKARYA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı'nda Sakarya bayram namazı vakti saat 06.29 olacak.

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı'nda Kocaeli bayram namazı vakti saat 06.31 olacak.

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