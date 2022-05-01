Ramazan Bayramı WhatsApp, Facebook, Instagram ve SMS mesajları! En güzel, yeni, hadisli, dualı, ayetli bayram sözleri...

RAMAZAN BAYRAMI 2022 MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.