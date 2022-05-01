Konya ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? Konya ve Kayseri'de bayram namazı ne zaman kılınacak?
GÜNDEM ahaber.com.tr
Konya ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar yarın sabah kılacakları bayram namazı saatlerini bilmek istiyor. Diyanet namaz vakitlerini paylaştı. İl il bayram namazı saatleri yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, Konya ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? Konya ve Kayseri'de bayram namazı ne zaman kılınacak?
Konya ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? Konya ve Kayseri'de bayram namazı ne zaman kılınacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı tüm Müslüman dünyası için önemli aylar arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve geçiyor. Ramazan Bayramı için geri sayılırken bayram namazı vakitleri merak konusu oldu. Peki, Konya ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? Konya ve Kayseri'de bayram namazı ne zaman kılınacak?
KONYA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı'nda bayram Konya namazı vakti saat 06.25 olacak.
KAYSERİ'DE BAYRAM NAMAZI KAÇTA KILINACAK?
Kayseri bayram namazı saati: 06.11
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