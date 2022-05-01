Konya ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? Konya ve Kayseri'de bayram namazı ne zaman kılınacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı tüm Müslüman dünyası için önemli aylar arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve geçiyor. Ramazan Bayramı için geri sayılırken bayram namazı vakitleri merak konusu oldu. Peki, Konya ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? Konya ve Kayseri'de bayram namazı ne zaman kılınacak?