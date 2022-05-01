1 Mayıs’ta İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar! Yola çıkacaklar dikkat

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beyoğlu Taksim çevresi ile Maltepe'de bazı noktalar trafiğe kapatıldı. Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Maltepe etkinlik alanında kutlanması kararı alındı. Karar doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından Maltepe etkinlik alanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.