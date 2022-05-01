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1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar! Yola çıkacaklar dikkat

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Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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1 Mayıs’ta İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar! Yola çıkacaklar dikkat

Son dakika haberine göre: İstanbul Valiliği, 1 Mayıs sebebiyle İstanbul'da kapatılan yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. Buna göre; Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılan yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak oldu. Belirlenen alternatif güzergahlar ise Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu oldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beyoğlu Taksim çevresi ile Maltepe'de bazı noktalar trafiğe kapatıldı. Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Maltepe etkinlik alanında kutlanması kararı alındı. Karar doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından Maltepe etkinlik alanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.


TAKSİM VE ÇEVRESİNDE ÖNLEM
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanına çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı çevresi bariyerlerle kapatılırken trafik ekipleri de meydana çıkan yolları araç trafiğine kapattı.


MALTEPE SAHİL YOLU KAPATILDI
Etkinlikler nedeniyle Maltepe -Kartal sahil yolu olarak bilinen Turgut Özal Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşların sahil yolu yerine D-100 Karayolu'nu ve Maltepe Bağdat Caddesi'ni kullanmaları gerektiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kapalı yollar ve alternatif yolları paylaştı.

KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF YOLLAR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar kapatılan yollar ve alternatifi olan güzergahlar şöyle:

Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılan yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle; Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılan yollar ise şöyle:

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi.

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