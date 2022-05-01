Bayramda hastane, eczane, noter, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs yarın berber ve kuaförler çalışıyor mu?
Bayramda hastane, eczane, noter, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesi aile hekimlerinin görevde olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 2-3-4 Mayıs sağlık ocakları çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, bayramda hastane, eczane, noter, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs yarın berber ve kuaförler çalışıyor mu?
Bayramda hastane, eczane, noter, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs yarın berber ve kuaförler çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı sürecinde bilindiği üzere kamu kurumları hizmet vermeyecek. Bu süreçte hastane ve eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, bayramda hastane, eczane, noter, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs yarın berber ve kuaförler çalışıyor mu?
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?
Diğer kamu kuruluşları gibi Hastaneler ve sağlık ocakları da Ramazan Bayramı kapsamında çalışmayacak. Ancak acil bölümü hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.
Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.
2, 3, 4 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 2, 3 ve 4 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.
BAYRAMDA ACİL AÇIK MI?
Poliklinikler ve sağlık ocakları kapalı olsa da acil bölümü her zamanki gibi hizmet vermeye devam edecek. 7/24 saat acil servisler Ramazan Bayramı'nda açık olacaklar.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı'nda kapalı olacak olan eczaneler Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler kapalı olacak.
Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.
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