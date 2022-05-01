Bayramda hastane, eczane, noter, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs yarın berber ve kuaförler çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı sürecinde bilindiği üzere kamu kurumları hizmet vermeyecek. Bu süreçte hastane ve eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, bayramda hastane, eczane, noter, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs yarın berber ve kuaförler çalışıyor mu?