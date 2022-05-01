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Bayram'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? İşte açık olan AVM'lerin çalışma saatleri...

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Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Bayram’da AVM’ler açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Mayıs’ta AVM’ler açık mı? İşte açık olan AVM’lerin çalışma saatleri...

Bayram'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı 2 Nisan tarihinde idrak edilecek. Bayram sürecinde AVM'lerde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bayram'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? İşte açık olan AVM'lerin çalışma saatleri...

Bayram'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl milyonlarca kişi tatil için şehir dışına çıkarken bir çok kişi de ailece evlerinde yada alışveriş merkezlerinde gezintiye çıkacak. AVM'de vakit geçirmek isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Bayram'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? İşte açık olan AVM'lerin çalışma saatleri...

BAYRAMDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Tatillerini alışveriş merkezinde geçirmek isteyen vatandaşlar AVM'lerin açık olup olmadığını sorguluyor.

Geçtiğimiz bayramlarda alışveriş merkezlerinin çalışma günlerinde değişiklik olmadığı için, aksi açıklanmadığı sürece bu yıl da AVM'ler faaliyette olacak.

Ancak Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani 2 Mayıs Pazartesi bazı AVM'ler saat 12:00 ya da 13:00'te açılacak. Bu sebeple AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.

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