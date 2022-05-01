Bayram'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl milyonlarca kişi tatil için şehir dışına çıkarken bir çok kişi de ailece evlerinde yada alışveriş merkezlerinde gezintiye çıkacak. AVM'de vakit geçirmek isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Bayram'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? İşte açık olan AVM'lerin çalışma saatleri...