Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express bayramda açık mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2,3 ve 4 Mayıs tarihlerinde kutlanacak ve bu tarihlerde pek çok iş yeri kapalı olacak. Bu kapsamda kargosu bulunan vatandaşlar bayram sürecinde kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express bayramda açık mı? İşte çalışma saatleri...