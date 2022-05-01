Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express bayramda açık mı? İşte çalışma saatleri...
Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı 2 Nisan'da idrak edilecek. Kargo takibi yapan vatandaşlar bayram sürecinde kargoların çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express bayramda açık mı? İşte çalışma saatleri...
Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express bayramda açık mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2,3 ve 4 Mayıs tarihlerinde kutlanacak ve bu tarihlerde pek çok iş yeri kapalı olacak. Bu kapsamda kargosu bulunan vatandaşlar bayram sürecinde kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express bayramda açık mı? İşte çalışma saatleri...
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Kargo firmaları resmi tatillerde çalışmıyor. Ramazan Bayramı'nın da resmi tatil kapsamında olması nedeniyle kargolar açık olmayacak.
2,3,4 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?
Kargolar bayramda çalışmıyor ve bayram bitene kadar hiçbir gönderi alımı veya teslimatı yapılmıyor. Bu sene Ramazan Bayramı'nın 2,3 ve 4 Mayıs günlerine denk gelmesi nedeniyle kargolar bu tarihlerde kapalı olacak.
KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
PTT, MNG, Aras ve Sürat Kargo gibi yurt genelinde hizmet veren kargo firmaları çalışmalarına 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle devam edecekler. Bununla birlikte 8 Mayıs Pazar gününün Anneler Günü olması nedeniyle kargo gönderisinde bulunacak vatandaşların iş yoğunluğunu dikkate alarak gönderimde bulunmasının gerektiğini unutmaması gerekiyor.
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