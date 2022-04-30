SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 30 Nisan vaka ve vefat rakamları
Son dakika... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 30 Nisan 2022 tarihine ait vaka ve vefat rakamlarını çeren koronavirüs (Covid-19) tablosunu duyurdu.
SON DAKİKA: (30 Nisan vaka ve vefat rakamları) Sağlık Baknlığı koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkldı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (30 NİSAN)
Bakan Koca, "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisandan beri yaşanan senkronizasyon hatası, AKTİF VAKA SAYISININ matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259 dur." dedi.
29 NİSAN
28 NİSAN
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