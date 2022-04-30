30 Nisan 2022, Cumartesi
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 30 Nisan vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 30 Nisan vaka ve vefat rakamları

Son dakika... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 30 Nisan 2022 tarihine ait vaka ve vefat rakamlarını çeren koronavirüs (Covid-19) tablosunu duyurdu.

SON DAKİKA: (30 Nisan vaka ve vefat rakamları) Sağlık Baknlığı koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkldı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (30 NİSAN)

Bakan Koca, "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisandan beri yaşanan senkronizasyon hatası, AKTİF VAKA SAYISININ matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259 dur." dedi.

29 NİSAN

28 NİSAN

27 NİSAN

26 NİSAN

25 NİSAN

24 NİSAN

23 NİSAN

22 NİSAN

21 NİSAN

20 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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