Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile görüştü
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Başkan Erdoğan, ilk olarak Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye-Umman ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.
KATAR EMİRİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Bu görüşme sonrası Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.
Başkan Erdoğan, görüşmede gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti.
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