30 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB açıkladı: Sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu

MSB açıkladı: Sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
ABONE OL
MSB açıkladı: Sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Pençe -Kilit operasyonunda yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun Gata'da şehit oldu." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 19 Nisan'da yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakanlığın sosyal medya hesabından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın şehit Uzun ile ilgili taziye mesajı yayımlandı.

Akar'ın mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi yer aldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Uzun'un fotoğrafına da yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA