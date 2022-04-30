30 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
ABONE OL
Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA