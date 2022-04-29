Askerlik yerleri açıklanıyor... 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB son açıklamalar
Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile Mayıs celbi askerlik yerleri ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askerlik yerlerinin ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, MSB ASAL'dan gelecek açıklamalara kilitlendi. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan duyuru ile birlikte askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih duyurulmuştu. Peki, 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2022 Mayıs celbi askerlik yerleri 29 Nisan Cuma yani bugün açıklanacak. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Askerlik yerlerinin öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.
Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri tablodaki gibidir.
Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
* e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
* Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
* Test sonucu negatif çıkanlar, sevk bitim tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,
* Sevk tarihi içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihini takip eden birinci ve ikinci gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler, askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,
* Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,
* Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
* Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.
* Yükümlüler birliğe katılış esnasında, sevk belgeleri ile birlikte e-Nabız üzerinden alacakları Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.
* Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı?
- Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 28 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp bağlantınız güncelleniyor sorunu...
- Euroleague Final Four ne zaman? Final Four tarihi belli mi? Anadolu Efes, Real Madrid...
- Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı 2022? Son açıklamalar...
- TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ İstanbul ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak?
- 9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...
- Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
- Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK'lı olarak çalışanlara ise...
- Arefe günü otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı? Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Uygulama başlama tarihi...
- Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE ve TÜFE açıklaması...
- Bayramda açık görüş var mı, yapılacak mı? Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş olacak mı? Adalet Bakanlığı...
- NETLEŞİYOR! En düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı...