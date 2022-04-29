Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan ayının son günlerine girildi. Onbir ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağrifet ayı Ramazan-ı Şerif'e veda etme zamanı yaklaştı. Ramazan ayının ardından Müslümanlar bayrama kavuşacak. Ramazan Bayramı'nda tatil planı yapan vatandaşlar, tatil süresinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? 2022 Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte haberin detayları...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Hemen şunu belirtelim ki, Ramazan Bayramı tatil süresi uzatılmadı. Bu kapsamda arefe günü ile birlikte toplam 3,5 gün resmi tatil uygulanacak. Ramazan Bayramı arefesi 01 Mayıs Pazar, bayramın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Üç gün sürecek bayram 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.