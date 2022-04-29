Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? 2022 Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?
Bayram tatili kaç gün olacak? On bir ayın sultanı Ramazan'a veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda 9 gün olarak uygulanan bayram tatilinin, bu sene de 9 gün olup olmayacağı merak konusu oldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? 2022 Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte son gelişmeler...
Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan ayının son günlerine girildi. Onbir ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağrifet ayı Ramazan-ı Şerif'e veda etme zamanı yaklaştı. Ramazan ayının ardından Müslümanlar bayrama kavuşacak. Ramazan Bayramı'nda tatil planı yapan vatandaşlar, tatil süresinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? 2022 Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte haberin detayları...
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Hemen şunu belirtelim ki, Ramazan Bayramı tatil süresi uzatılmadı. Bu kapsamda arefe günü ile birlikte toplam 3,5 gün resmi tatil uygulanacak. Ramazan Bayramı arefesi 01 Mayıs Pazar, bayramın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Üç gün sürecek bayram 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Nisan Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 5 Mayıs Perşembe saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.
ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ
Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00'dan 4 Mayıs Çarşamba gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.
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