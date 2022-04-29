Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak 2022? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile il il bayram namazı saatleri
Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar tarafından idrak edilen Ramazan Bayramına kısa süre kala vatandaşlar illerin namaz saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan saatler yakından takip ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak 2022? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile il il bayram namazı saatleri
Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak 2022? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram namazına sayılı günler kala Namaz saatini kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş, emin olmak adına namaz saati aramalarını yapıyor. Peki, Diyanet ile son dakika namaz saatleri...
BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Adana'da bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 06.14'te kılınacak.
Ankara'da bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 06.20'de kılınacak.
İzmir'de bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 06.45'de kılınacak.
İstanbul'da bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 06.34'te kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.
İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena'ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.
Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir.
Bu tekbirleri getirmek vaciptir. Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır. Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.
İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.
"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.
Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi'l-hamd" cümlelerinden oluşur.
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- Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak 2022? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile il il bayram namazı saatleri
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