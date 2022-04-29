Son dakika bayram tatili uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Ramazan Bayram tatili uzatılacak mı? 9 GÜN TATİL...
Son dakika bayram tatili uzatıldı mı, açıklama geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram tatili açıklaması için gözler kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrilmişti. Konu hakkında toplantıdan karar çıkmazken, bayrama kısa süre kala son dakika açıklamalara gözler çevrildi. Peki, Son dakika bayram tatili uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Ramazan Bayram tatili uzatılacak mı?
Son dakika bayram tatili uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Ramazan Bayram tatili uzatılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatilini uzatılıp uzatılmayacağına yönelik sorunun cevabı yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, "9 gün bayram tatili olacak mı? Bayram tatili kaç gün olacak?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, Son dakika bayram tatili uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Ramazan Bayram tatili uzatılacak mı?
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?
Yılın ilk bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilk günün Pazartesiye gelmesinden kaynaklı olarak öğrenciler ve hafta sonu izinli çalışanlar tatile 30 Nisan cumartesi gününden itibaren çıkmış olacak.
2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte tatil resmiyette 3,5 gün olacak:
1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi
2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü
3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü
4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Pazartesi ilk günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı tatili cumartesiden başlayacağı için toplamda 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Buna göre bayram tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında düşünülebilir.
Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Kabine ardından herhangi bir karar gelmezken özel sektöre 9 gün için yeşil ışık yakıldı.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.
Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.
Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.
Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.
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- Son dakika bayram tatili uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Ramazan Bayram tatili uzatılacak mı? 9 GÜN TATİL...
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