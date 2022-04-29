Son dakika bayram tatili uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Ramazan Bayram tatili uzatılacak mı? 9 GÜN TATİL...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Pazartesi ilk günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı tatili cumartesiden başlayacağı için toplamda 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Buna göre bayram tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında düşünülebilir.

Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Kabine ardından herhangi bir karar gelmezken özel sektöre 9 gün için yeşil ışık yakıldı.