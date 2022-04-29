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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Meral Akşener'in TOKİ yalanına tepki: Sizi niye rahatsız ediyor?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Meral Akşener’in TOKİ yalanına tepki: Sizi niye rahatsız ediyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla’nın Ula ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Kurum, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in iftiralarına cevap verdi. Kurum "İYİ Parti Genel Başkanı 'TOKİ kimseye hesap vermiyor' diyor. Bu iftira. Sayıştay denetimine tabiyiz, kamu ihale kanununa tabiyiz. Tüm ihalelerimizi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Soruyorum, siz 1.1 milyon konutun yapılmasından mı rahatsız oldunuz? Siz Elazığ ve Malatya'da 1 yılda 36 bin konut üretmemizden mi rahatsız oldunuz? Siz Muğla'da Antalya'da, Giresun'da, Rize'de binlerce yeni yuva yapmamızdan mı rahatsız oluyorsunuz? Muğla'da İlyas amcanın, Antalya'da İbrahim amcanın 15 günde yeni evine girmesinden mi rahatsız oluyorsunuz? Sizi ne rahatsız ediyor? Bunun bize ve millete cevabını verin" ifadelerini kullandı.

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