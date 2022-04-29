29 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türk vatandaşlığına geçişteki şartlarda flaş değişiklik

Türk vatandaşlığına geçişteki şartlarda flaş değişiklik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
ABONE OL
Türk vatandaşlığına geçişteki şartlarda flaş değişiklik

İçişleri Bakanlığı, izin alarak Türk vatandaşlığından çıkan mavi kartlıların çocukları için kolaylık sağladı. Buna göre mavi kartlıların ergin çocukları; kendilerinin başvurusu ile ergin olmayanlar ise anne ya da babanın birinin başvurusu diğer ebeveynin muvafakatı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek. Ayrıca Türk vatandaşlığı için “ergin olma” ve “Türkiye'de 5 yıl geçerli ikamet izni" şartı da kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA