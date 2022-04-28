Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 28 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp bağlantınız güncelleniyor sorunu...
Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan Whatsapp için son saatlerde erişim sorunu bildirimleri geliyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? 28 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp erişim sorunu...
Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? 28 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar Whatsapp'ta yaşanan erişim sorununun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Gelecek açıklamalar ise yakından takip ediliyor. Peki, Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 28 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp erişim sorunu...
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp'a akşam saatleri itibari ile erişmekte sorun oluyor. Sorunun nedeniyle ilgili yapılan açıklamada sorunun yakında düzeltileceği belirtiliyor.
Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.
WHATSAPP HAKKINDA
WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.
2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir
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