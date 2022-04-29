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1 Mayıs'ta eylem yapacaklardı! Bir evde patlayıcı bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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1 Mayıs’ta eylem yapacaklardı! Bir evde patlayıcı bulundu

Son dakika haberine göre: Mersin'de, terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddia edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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