28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

Son dakika: Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Mersin’de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 teröristin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan yakalanan teröristlerin kaldıkları ikametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA