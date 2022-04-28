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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli: Bazı uçak seferleri iptal edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Trabzon’da hava ulaşımına sis engeli: Bazı uçak seferleri iptal edildi

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Kent genelinde başlayan yoğun sis hava ulaşımına aksamalara neden olmuştu.

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