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Son dakika | Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Son dakika | Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı

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