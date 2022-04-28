Dini liderlerden önemli sözler: Başkan Erdoğan tam bir halk adamı

SÜRYANİ KADIM VAKFI BAŞKANI SAİT SUSİN

Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır yükün altındayken, bu denli devletin ve ülkenin her sorunuyla ilgilenirken, mesaisi bu kadar yoğun iken devletin üst kademesi ile bizlere 3-4 saatini ayırdı. Bu, çok ama çok değerli.