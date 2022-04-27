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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan STK Temsilcileri ile İftar programı sonrası önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan STK Temsilcileri ile İftar programı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, STK Temsilcileri ile İftar programı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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