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Avcılar’da sahte pasaport imalatına suçüstü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Avcılar’da sahte pasaport imalatına suçüstü

İstanbul Avcılar’da düzenlenen operasyonda haklarında arama ve yakalama kararı olan, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişilere sahte kimlik, sürücü belgesi ve pasaport imal eden şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli kurumlara ait sahte mühür, çok miktarda sahte nüfus cüzdanı, sahte pasaport ve sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri de ele geçirildi.

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