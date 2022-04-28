AK Parti’de müsilaj ve çevre kirliliğiyle mücadele! Katlamalı ceza geliyor

ARITMA TESİSLERİNİ ÇALIŞTIRMAYANA AĞIR CEZA

Bazı sanayi tesislerinin kuruluşları belli sürelerde elektrik ve diğer masraftan kısmet için arıtma tesislerini çalıştırmadığı ve çevreyi kirlettiği görüldü. Teklif kapsamında arıtma tesislerini çalıştırmayan kuruluşları ağır cezalar verilecek. 24 saat bu tesislerin çalışmasını sağlamak için denetimler sıklaştırılacak.

SATIŞ KOLAYLIĞI

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun'da belediye sınırları içindeki hazine taşınmazları üzerinde (Hazine'nin belediyelerin kullanımına sunduğu arazilerde belediyelerin yapılaşma izni verdiği ancak daha sonra sorun yaşanan yerler) yapısı bulunanlarla ilgili doğrudan satış düzenlemesi yapılacak.