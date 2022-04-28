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Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecinde yeni perde! Üçüncü görüşmenin tarihi ve yeri belli oldu

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecinde yeni perde! Üçüncü görüşmenin tarihi ve yeri belli oldu

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşmeye yönelik yapılacak üçüncü toplantının 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da yapılacağı belirtildi.

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