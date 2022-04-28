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TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ İstanbul ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ İstanbul ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı, ne zaman? sorusunun ynaıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirlmeye başlanan her yıl 100 Bin sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 evler sahiplerini bulurken, Bakan Kurum yeni bir sosyal konut projesini duyurdu. İşte, TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ İstanbul ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ İstanbul ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ projesi için heyecanlandıran müjdeyi vedi. 81 ilde yapılması planlanan sosyal konut projei için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ İstanbul ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ BAŞVURU TARİHİ 2022

Bakan Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesi hakkında merak edilenleri açıkladı. Açıklamasında ise 81 ilde TOKİ ile sosyal konut projesini gerçekleştireceklerini belirtti.

Kurum, ''TOKİ konut sektöründe bu yüzden var. Son 20 yılda bir milyon 200 bin konut ürettik. TOKİ'nin serbest piyasadaki payı yüzde 8'ken bunu yüzde 14'e çıkardık. Alt gelir grubu, konut alması zor olan vatadandaşlarımız için. Biz TOKİ'yle birlikte yakın zamanda sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız.

Bu sene de Haziran veya Temmuz ayında TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek. İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişken henüz net bir tarih de söz konusu değil.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

*T.C. vatandaşı olması,

*Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

*Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

*Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

*Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 11.500 TL olarak uygulanmaktadır.),

*Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

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