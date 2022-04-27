Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al-Jadaan ile görüştü
Türkiye'nin iş birliği geliştirmesi temaslarına devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi görüştü.
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