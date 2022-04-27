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Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi

Son dakika haberine göre: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.

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