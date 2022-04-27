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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Uçaklarda maske takmak zorunlu mu?

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Uçaklarda maske takmak zorunlu mu?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapalı alanda maske zorunluluğunun kalkmasına ilişkin, "Bundan sonraki süreçte bulaş riskinde maske takmak alışkanlık haline gelmeli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Dün itibarıyla gelinen noktada Bilim Kurulu en son toplantısını yapmış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Uçaklarda maske takmak zorunlu mu?

Cumhurbaşkanımız açıkladılar, sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına inene kadar olmak üzere maske kullanımı, onun dışında hiç bir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama olmuştur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Uçaklarda maske takmak zorunlu mu?

Bunun içine uçaklar da, eğitim de, kapalı alanlar olmak üzere bütün kurumlar girmiş olur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Uçaklarda maske takmak zorunlu mu?

"PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE DE MASKE ALIŞKANLIĞININ DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Bu dönemde özellikle salgın bize şunu gösterdi. Biz maskenin koruyucu olduğunu yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu söz konusu ise bir başka kişiye bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Uçaklarda maske takmak zorunlu mu?

Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte normal yaşamımızda herhangi bir vatandaşımız herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu semptomu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için mutlaka maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlığımız olmalı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Uçaklarda maske takmak zorunlu mu?

Bunun dışında en riskli olan yaş grubu ileri yaş ve ek hastalığı olan yani kronik hastalığı olan ileri yaş kişilerden bahsediyoruz. Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Uçaklarda maske takmak zorunlu mu?

O nedenle ileri yaş olan büyüklerimizi korumak için bizim dikkatli olmamız herhangi bir enfeksiyon belirtisi varsa mutlak maskeli olmamız, büyüklerimizin de kronik hastalığı olanların da kapalı kalabalık riskli olan alanlara girdiklerinde mutlak maskeli olmalarını önemsiyoruz.

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