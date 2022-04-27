Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! Uçaklarda maske takmak zorunlu mu?

Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte normal yaşamımızda herhangi bir vatandaşımız herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu semptomu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için mutlaka maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlığımız olmalı.