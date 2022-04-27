Meral Akşener’e prompter şoku! İki kelime konuşamadı

'ELEKTRONİK BİR ARIZA VAR SANIRIM'

Akşener, yazının bir türlü gelmemesi üzerine, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarının önünde olduğunu, kaldığı yeri bulmaya çalıştığını ifade etti.

Akşener'e kenardan bir kişi notlarını verirken, Akşener konuşmasını sürdürmeye çalıştı.