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Meral Akşener'e prompter şoku! İki kelime konuşamadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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Meral Akşener’e prompter şoku! İki kelime konuşamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in konuşması sırasında prompter bozuldu. Prompterin bozulması ile konuşmasını sürdüremeyen Akşener, kağıttaki notlardan kaldığı yeri bulmaya çalıştı. Akşener, 'Elektronik bir arıza var sanırım' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında prompterin bozulması sonrası konuşmasını sürdüremedi. Uzun süre sağa sola bakan Akşener, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarından konuşmaya devam etmeye çalıştı.

AKŞENER'E PROMPTER ŞOKU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında prompterin bozulması ile büyük şok yaşadı. Akşener konuşmasını yarım bırakırken, sağa sola bakınarak yazının gelmesini bekledi.

'ELEKTRONİK BİR ARIZA VAR SANIRIM'
Akşener, yazının bir türlü gelmemesi üzerine, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarının önünde olduğunu, kaldığı yeri bulmaya çalıştığını ifade etti.

Akşener'e kenardan bir kişi notlarını verirken, Akşener konuşmasını sürdürmeye çalıştı.

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