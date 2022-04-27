Meral Akşener'e prompter şoku! İki kelime konuşamadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in konuşması sırasında prompter bozuldu. Prompterin bozulması ile konuşmasını sürdüremeyen Akşener, kağıttaki notlardan kaldığı yeri bulmaya çalıştı. Akşener, 'Elektronik bir arıza var sanırım' ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında prompterin bozulması sonrası konuşmasını sürdüremedi. Uzun süre sağa sola bakan Akşener, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarından konuşmaya devam etmeye çalıştı.
AKŞENER'E PROMPTER ŞOKU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında prompterin bozulması ile büyük şok yaşadı. Akşener konuşmasını yarım bırakırken, sağa sola bakınarak yazının gelmesini bekledi.
'ELEKTRONİK BİR ARIZA VAR SANIRIM'
Akşener, yazının bir türlü gelmemesi üzerine, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarının önünde olduğunu, kaldığı yeri bulmaya çalıştığını ifade etti.
Akşener'e kenardan bir kişi notlarını verirken, Akşener konuşmasını sürdürmeye çalıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar?
- Maske genelgesi 2022 son dakika: Camilerde, AVM'lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı?
- Bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Tüm detaylar
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!
- Bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil mi? 27 Nisan Kadir Gecesi bugün mü? 2022 Diyanet takvimi
- Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Ramazan Bayramı ayın kaçında başlıyor?
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi var mı?
- Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı?
- Kadir Gecesi duasının okunuşu ve anlamı! Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?
- Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? Son düzlüğe gelindi! Bakan tarih verdi...