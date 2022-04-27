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Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan halka bayram uyarısı! 208 bin 900 personel sahada olacak

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı’ndan halka bayram uyarısı! 208 bin 900 personel sahada olacak

İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatilinde karayollarında sıkı güvenlik tedbirleri alacak. Bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi/ timi, 208 bin 900 personel görev yapacak.

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