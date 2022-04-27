KADİR GECESİ TESBİH VE ZİKİRLERİ: Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler hangileridir? Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur?

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha olarak nitelendirilmiştir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler şöyle;

*Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.