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KADİR GECESİ TESBİH VE ZİKİRLERİ: Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler hangileridir? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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KADİR GECESİ TESBİH VE ZİKİRLERİ: Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler hangileridir? Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur?

Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler hangileridir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesi çekilecek zikir ve tesbihler Müslümanlar tarafından gündemde yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Mübarek Kadir Gecesi'nde ibadetlerini tam ve eksiksiz idrak edecek olanlar Kadir Gecesi tesbihlerine odaklandı. Peki, Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler hangileridir? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?

Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler hangileridir? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesi tesbihleri, in aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler kapsamında okunacak. Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan gecesinde idrak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler hangileridir? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha olarak nitelendirilmiştir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler şöyle;

*Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.

*Anne ve babalarımızın bu gece mutlaka duasını almamız gerekir. Eğer vefat etmişler ise dualar okunur.

*Helallik alınır. Dargınlıklar, küskünlükler bu gece vesilesi ile son bulmalıdır.

*Tövbe kapılarının sonuna kadar açılacağı Kadir Gecesi'nde bol bol tövbe edilmesi gerekir.

*Kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Kadir Gecesi vesilesiyle kötü alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde Okuduğu Dua

Hz. Ayşe (r.a.) şöyle dedi:

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum.

Okunuşu: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni."

Anlamı: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

Kadir Gecesi Çekilecek Zikirler Ve Tesbihler

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Namaza tesbih namazı niyeti ile başlanır. Namaza başlamadan önce, her namazda olduğu gibi kişinin dünyevi her şeyle bağını kopararak namazın huzuruna kapılması gerekir. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: " Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

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